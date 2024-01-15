بنك القاهرة يرفع العائد على حساب «ميجا توفير» لـ 23%

الإثنين 15/يناير/2024 - 05:05 م

رفع بنك القاهرة سعر العائد على حساب ميجا توفير، إلى 23% بدلًا من 15%، بحد أدنى لفتح الحساب 1500 جنيه.

وكشف البنك أن الحد الادنى لاحتساب العائد 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى امكانية فتح حساب ميجا توفير للقصر أقل من 16 ومن هم أكبر من 64 عام بدون التغطية التأمينية .

ويتيح البنك تغطية تأمينية مجانية على الحياة تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة وذلك بحد أدنى للرصيد 50,000 جنيه طول مدة الحساب.

واشار البنك إلى أن احتساب العائد يتم على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر طبقا لكل شريحة وفقا لعدد من الشرائح.

وتبدأ الشريحة الأولى من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، بفائدة شهرية 13%، وربع سنوية 14%، وسنوية 15%.

فيما تبدأ الشريحة الثانية من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه، بفائدة شهرية 15%، وفائدة ربع سنوية 16%، وعائد سنوي 17%.

بينما تبدأ الشريحة الثالثة من 10 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه، بفائدة 16% شهرية، و 18% ربع سنوية، و 19% سنوية.

بينما تبدأ الشريحة الرابعة من 20 مليون جنيه فأكثر بفائدة 18% شهرية، و20% ربع سنوية، و23% سنويا.