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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

«المرآة الخفية» رواية لـ"الشيماء رجب" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الكاتبة الشيماء رجب
الكاتبة الشيماء رجب الشرقاوي
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تستعد الكتابة الشيماء رجب الشرقاوي، للمشاركة في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بروايتها "المرآة الخفية"، والتي صدرت حديثًا عن دار محطة مصر للنشر والتوزيع.

وتدور الرواية ما بين الخيال العلمي والمغامرة المشوقة التي يخوضها أبطال الرواية الثلاثة على أرض المستقبل، حيث الحرب بين السلاح والسلام، بين الهوس بالاختراعات المدمرة والأفكار الإنسانية، بين الحقيقة وانعكاسها في المرآة، وبين واقعهم وقرارهم بتغيير هذا الواقع ليشبه أحلامهم الخضراء.

وتقول الكاتبة الشيماء رجب في روايتها: " كم من طفل لم يعرف معنى السلام في حياة لا تهتم إلا بالسلاح؟! ربما يعود العالم إلى رشده، سنحاول معًا ولن نكف عن المحاولة أبدًا، أنا على ثقة أننا يومًا سنلتقي ثلاثتنا على تلك التلة الخضراء أمام شروق جديد للشمس، يطل على عالم حقيقي جميل".

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معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب المراة الخفية دار محطة مصر الخيال العلمي