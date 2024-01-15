عامل نظافة يعثر على طفل أسفل كرسي بالقطار فى الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بـ الدقهلية من جهودها لكشف غموض العثور على طفل رضيع حديث الولادة عثر عليه عامل نظافة بمحطة سكة حديد شربين ملقى أسفل كرسي داخل إحدى عربات القطار القادمة من مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من "إبراهيم.م.ا"، 43 عاما، عامل نظافة بمحطة سكك حديد شربين، ومقيم بيلا محافظة كفر الشيخ، بعثوره على طفل ذكر لقيط حديث الولادة والحبل السري مربوط داخل حقيبة قماش أسفل كرسي إحدى عربات القطار رقم 497 ركاب والقادم من بيلا محافظة كفر الشيخ الى شربين حال قيامه بتنظيف القطار أثناء توقفه بالمحطة يرتدى ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود الطفل، وجرى نقله الى حضانة مستشفى شربين العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الأم والد الطفل وفحص كاميرات المراقبة داخل محطة القطار والمنطقة المحيطة للوصول إليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة بالواقعة التي كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة .