عاتبه على معاكسة فتاة.. طعنة نافذة لطالب على يد آخر فى الدقهلية

أصيب طالب بالصف الثالث الثانوي بجرح طعني شبه نافذ أعلى البطن من الناحية اليمنى وذلك بعد قيام أخر بالصف الأول الثانوي الصناعي بطعنه لمعاتبة الأول له على قيامه بمعاكسة فتاه داخل قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وجرى ضبط المتهم الذي اقر بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منيرالعدل، مامور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام، بوصول "عمرج"،18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم قرية محلة إنجاق مصابا بجرح طعني شبه نافذ أعلى البطن من الناحية اليمنى "إدعاء تعدي من آخرين".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عوة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب، اتهم "عبدالله أ.ا"،15 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي، ومقيم بذات القرية، بالتعدى عليه بآلة حادة"سكين"، وإحداث إصابته وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت الى مشاجرة بسبب معاتبته له لمعاكسة إحد الفتيات فى القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتهم المصاب بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين"، وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، وتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.