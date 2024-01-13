"شروق محجوب" ابنة الدقهلية.. فنانة متميزة علي خطي "ڤان جوخ"

فنانة متميزة بالرغم من صغر عمرها إلا أن لوحاتها تنقلك إلى الخيال وتنقلك برسوماتها إلى العالمية، سعت الي تحقيق حلمها وبرزت أعمالها في مختلف المعارض الفنية، وهي "شروق السيد محجوب" ابنة مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية صاحبة الـ 25 عاما".

في البداية قالت "شروق السيد محجوب" إلى "البوابة نيوز" إنها تخرجت فى كلية التربية النوعية قسم تربية فنية، وتابعت أن موهبة فن الرسم تسري في دمائها منذ الصغر فانضمنت إلى فريق الطلائع بمركز الشباب والرياضة السنبلاوين، ودعمها " محسن صالح" نقيب الفنانين التشكيليين بالدقهلية حالياً، و دربها على فن الرسم حيث كان يدرب الفنانين الموهوبين في مركز الطلائع ويساعدهم في ثقل موهبتها.

وأشارت" محجوب" إلى أنها سعت إلى ثقل موهبتها من خلال الدراسة بقسم التربية الفنية ثم شاركت في العديد من المعارض بالكلية وتم تكريمها خلال تلك المعارض.

وتابعت أنها انضمت إلى نقابة الفنانين التشكيليين بالدقهلية عقب التخرج، وواصل "محسن صالح” نقيب الفنانين التشكيليين بالدقهلية تشجيعها ودعمها .

فشاركت في العديد من المعارض التابعة إلى نقابة الفنانين التشكيليين بالدقهلية ومنها صالون النقابة ومعرض تراثنا، ومعرض قصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، وكرمتها نقابة الفنانين التشكيليين بالدقهلية العديد من المرات خلال المعارض التي نظمتها النقابة.

وأوضحت "محجوب “ أنها رسمت العديد من اللوحات وأبرزها لوحة واحدة تجمع بين العديد من لوحات الفنان العالمي" فان جوخ".

وتابعت أنها تعشق التصميمات المصرية القديمة الكتابة والتصميم الروماني، وأكدت أنها ترسم باستخدام جميع أنواع الألوان ولكنها تفضل ألوان الزيت والجواش.

شروق محجوب ومحسن صالح نقيب الفنانين التشكيليين بالدقهلية أثناء أحدي التكريمات

لوحة من الطبيعة تجسد بحر مدينة رأس البر

لوحة تضم مزج بين التصميمات الإسلامية والهندسية والرومانية

ڤان جوخ آرت

لوحة تضم مزيج من التصميمات القديمة



وتابعت أن ورش النقابة ساهمت في طوير موهبتها وخاصة ورش الزيت وورش سكب الألوان، وورش أشغال الخيامية فأثقلت موهبتها، وأضافت "محجوب" انها تأثرت بالفنان العالمي" فان جوج "في أعمالها الفنية وتحلم بالشهرة والنجومية وتمثيل مصر عالميا" على خطى الفنان الهولندي فان جوخ.

ويشار إلى أن" فينسنت ويليم فان جوخ" كان رساما هولندياً، مصنف كأحد فناني الانطباعية، وتتضمن رسوماته بعضاً من أكثر القطع شهرة وشعبية، وأغلاها سعرا ،وفي آخر خمس سنوات من عمره رسم ما يفوق 800 لوحة زيتية.