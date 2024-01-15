بعد رفض فتاة الزواج منه.. شاب يحاول إنهاء حياته بسم الفئران فى الدقهلية

حاول شاب بمنطقة قولنجيل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية التخلص من حياته بتناول سم فئران وذلك بعد تقدمه للارتباط بإحدى الفتيات ورفضها له وتك الأطباء بمستشفى المنصورة الدولى من انقاذه وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مامور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول "شريف.ي.ف"، 25 عاما،عامل ومقيم منطقة قولنجيل مصاب بحالة إعياء وقيء مستمر "إدعاء تناول مادة سامة"، ولا يمكن استجوابه.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة مقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والدته "نشوى.إ"،43 عاما، ممرضة، ومقيمة بذات العنوان قررت بتناول نجلها مادة سامة "سم فئران"، بقصد الانتحار مما أدى الى حدوث إصابته ذلك لرغبته فى الزواج من احد الفتيات ورفضها ذلك ولم تتهم احد بالتسبب فى ذلك.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.