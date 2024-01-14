ads
الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محامي يمزق شرايين يد زميله داخل نقابة المحامين فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت نقابة محامين الدقهلية واقعة مؤسفة بقيام محاميين بالتعدي على بعضها داخل مقر النقابة مما تسبب فى إصابة أحدهما بقطع بشرايين وأوتار كف اليد نتيجة وجود خلافات مالية بينهما وجرى نقل المصاب الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول "العشرى.ع..ع.ع"، 39 عاما، محام حر، ومقيم قرية كفرالطويلة، مصابا بجرح قطعي بأوتار وشرايين كف اليد اليسرى "إدعاء تعدي من آخرين".
على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب، اتهم "على .م.ع"، 50 عاما، محامي حر، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة"كتر"، بحوزته وإحداث إصابته وذلك حال تواجدهما بمبنى نقابة المحامين ببندر طلخا لوجود خلافات مالية بينهم.
جرى إخطار نقابة المحامين بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

txt

عامل يتخلص من حياته فى الدقهلية بسبب خلافات مع شقيقته

txt

انهيار أسرة ضحايا مذبحة الدقهلية خلال تشييع جثامينهم

الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية المنصورة النيابة العامة امن الدقهلية خلافات مالية خلافات مالية بينهما في الدقهلية محامين الدقهلية مركز شرطة طلخا مدير أمن الدقهلية نقابة المحامين مستشفى المنصورة الدولي مستشفى المنصورة المباحث الجنائية محامى يعتدى على زميله