محامي يمزق شرايين يد زميله داخل نقابة المحامين فى الدقهلية

شهدت نقابة محامين الدقهلية واقعة مؤسفة بقيام محاميين بالتعدي على بعضها داخل مقر النقابة مما تسبب فى إصابة أحدهما بقطع بشرايين وأوتار كف اليد نتيجة وجود خلافات مالية بينهما وجرى نقل المصاب الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول "العشرى.ع..ع.ع"، 39 عاما، محام حر، ومقيم قرية كفرالطويلة، مصابا بجرح قطعي بأوتار وشرايين كف اليد اليسرى "إدعاء تعدي من آخرين".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب، اتهم "على .م.ع"، 50 عاما، محامي حر، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة"كتر"، بحوزته وإحداث إصابته وذلك حال تواجدهما بمبنى نقابة المحامين ببندر طلخا لوجود خلافات مالية بينهم.

جرى إخطار نقابة المحامين بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.