عيد أسوان القومى الـ53 .. المحافظ يقوم بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة

أوقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى بمناسبة الإحتفال بعيد أسوان القومى الـ53 ، والتى تتمثل فى الذكرى السنوية لافتتاح السد العالى عام 1971 رافقه خلالها اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس أشرف المحمدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، علاوة على القيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة .

وقدم اللواء أشرف عطية خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومواطنى أسوان بمناسبة هذه الذكرى العزيزة والتى تعد إحدى أهم محطات التحدى للشعب المصرى .

وأكد استمرار ومواصلة هذا التحدى والإصرار لتحقيق وإستكمال المزيد من الإنجازات والآمال والطموحات لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية التي تشهد حالياً طفرة ونقلة نوعية للتطوير فى مختلف المجالات الخدمية والتنموية والتى تتناسب مع المكانة التاريخية والسياحية والإقتصادية والثقافية لأسوان على المستويين الدولى والمحلى .

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى لبناة السد العالى، وأيضاً للزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى دشن مشروع السد، واستكمل الزعيم الراحل أنور السادات المسيرة بإفتتاحه ليكون بمثابة رسالة وعنواناً لمواجهة قوى العدوان ، ولتظل مصرنا الحبيبة صامدة أمام محاولات النيل من إستقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الباسلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ولفت إلى أن مصرنا الحبيبة تشهد حالياً ملحمة من العمل والإنتاج داخل الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مختلف قطاعات العمل العام بالمبادرات الرئاسية المتتالية كحياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر ، وإحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل ، بالإضافة إلى التحول الرقمى والمشروعات الإستثمارية الجديدة.

وحرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع المشاركين فى الإحتفال من الأطفال والشباب .

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