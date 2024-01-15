وزير دفاع بريطانيا: سنرسل 20 ألف جندي للمشاركة في أكبر مناورة للناتو

أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم /الاثنين/، عزم بلاده إرسال 20 ألف جندي إلى واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الحرب الباردة.

وقال شابس - في خطاب ألقاه بالعاصمة لندن، ونقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إنه "سيتم نشر أفراد من الجيش والبحرية وسلاح الجو الملكي البريطاني في مناورة "المدافع الصامد"، التي تشارك فيها 31 دولة".

وحذر من أن الغرب يقف عند مفترق طرق، مضيفا: "إننا في مرحلة جديدة ولابد من الاستعداد لردع أعدائنا وقيادة حلفائنا والدفاع عن أمتنا.. هناك الكثير من الخطر وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في العالم".

وتعد مناورة "المدافع الصامد" الأولى من نوعها من حيث القدرة التقنية، إذ سيتم استخدام البيانات الجغرافية للعالم الحقيقي لإنشاء سيناريوهات أكثر واقعية للقوات، فيما من المقرر أن تجرى التدريبات في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) في فبراير ومارس المقبلين، وستشكل جزءا من استراتيجية تدريب جديدة ستشهد قيام الناتو بإجراء مناورتين كبيرتين كل عام بدلا من واحدة، كما سيتدرب أيضا على مواجهة التهديدات الإرهابية خارج حدوده المباشرة.. واعتبر مسئولو الحلف أن هذه التدريبات جزءا أساسيا من أدواته التي تظهر لموسكو أن الناتو مستعد للقتال.

