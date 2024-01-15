اليوم.. أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة قتل شقيقها في الفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الاثنين 15 يناير بالدائرة السادسة، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أولى جلسات محاكمة سعيدة محمد عبد الجواد بتهمة إنهاء حياة شقيقها مصطفي محمد عبد الجواد بعد طعنه بسلاح أبيض "سكين " قاصده من ذلك قتله.

تعود تفاصيل الواقعه الي منتصف أغسطس الماضي عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العقيد إسلام لطيف مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمقتل مصطفى م ع –27 عاما مقيم بقرية تلات – مسجل خطرجرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، وشارك فيه الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة.

وأكدت تحريات فريق البحث أن خلافات نشبت بين زوجة القتيل والذي يدمن المخدرات ويمر بحالة من عدم الاتزان النفسي وبين شقيقاته البنات إلى جانب والديه اللذين يقيمان بالدور الأرضي بمنزل الأسرة بقرية تلات.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه سبق له وأن اعتدى على والدته وشقيقته المطلقة، والتى تقيم مع أسرتها وذلك قبل الحادث بيومين، ومساء الخميس تجددت الخلافات بين المجني عليه وأسرته.

و اعتدى على شقيقته الصغرى ووالدته، وهو ما دفعها لإحضار سكين من المطبخ، وسددت له عدة طعنات في رقبته وظهره، فوقع غارقا فى دمائه، جرى القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة مركز الفيوم، والتى تتولى التحقيق.