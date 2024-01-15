كيربي: إدارة بايدن تحث إسرائيل على خفض حدة هجماتها في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت إسرائيل مجددا على الانتقال إلى هجمات أقل حدة ضد حركة حماس في غزة.

وأوضح كيربي -في تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الأحد، أن إسرائيل ينبغي أن تنتقل إلى المزيد من الغارات المستهدفة، والتي من شأنها حماية المدنيين بشكل أفضل.

يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي يتعرض لضغوط بينما لا يزال هناك نحو 100 محتجز لدى حركة حماس- يقول إن إسرائيل "لن تتخلى" عن جهود إطلاق سراحهم، وستواصل الحرب لعدة أشهر.