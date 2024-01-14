وكيل صحة المنوفية تتفقد مستشفى قويسنا المركزي لضبط الأداء

قامت مساء اليوم، الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على مستشفى قويسنا المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمستشفيات بهدف تحسين الأداء بها والوقوف على ما تم تنفيذه من خطة التطوير ومدي الانضباط الإداري ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وتفقدت خضر، أقسام الإستقبال والطوارئ ، العناية المركزة ، الأقسام الداخلية وقسم الأشعة والمعمل وغرفة التعقيم كما تابعت الترددات بالمستشفى والعيادات وأعمال مكافحة العدوى ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالجودة وتابعت ما تم تنفيذه من ملاحظات التطوير.

كما عقدت وكيل وزارة الصحة، إجتماع أكدت فيه على ضرورة الإرتقاء بالأداء الطبي وأداء التمريض وأن على الجميع تقديم خدمة متميزة للمرضي ، كما تم التأكيد على ضرورة تقديم أفضل خدمة صحية للمرضي وتوفير سبل الراحة وكافة المستلزمات والأدوية بجميع الأقسام ، كما أكدت على دعمها الكامل للجميع لتذليل كافة العقبات بالعمل.

وعلي صعيد متصل، قام الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، بالمرور مساءً على مستشفى سرس الليان العام للتأكد من انتظام سير العمل وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومتابعة الانضباط الإداري والنوبتجيات وتواجد الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى ، ورافقه في المرور محمد عرفة مدير إدارة الشئون الإدارية ومسئول الأمن بالمديرية ، و محمد يوسف مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمديرية.