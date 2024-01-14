طقس الإسكندرية.. استمرار تساقط الأمطار وسط تجمع للسحب الرعدية

تشهد مدينة الإسكندرية استمرار تساقط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على معظم الأحياء أبرزها المنتزة ووسط وغرب وشرق الإسكندرية، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة التي تصل إلى 15 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الغطاء السحابي وتجمع للسحب الرعدية على سماء الإسكندرية، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 20%، وسرعة رياح 30 كم/ ساعة.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تكون الأمطار اليوم متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.