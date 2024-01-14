مركز الثقافة السينمائية يقيم يوما ترفيهيا للأطفال بمناسبة أجازة نصف العام

يواصل مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، أنشطته بمشاركة ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة الدكتور عز الرجال فاروق.

حيث يقيم المركز يوما ترفيهيا للأطفال بمناسبة بدء أجازة نصف العام،يعرض خلالها فيلم«زبرجد» للمخرجة هدي فرح.

الفيلم من إنتاج القومي للسينما وتدور أحداثه حول حجر زبرجد صغير السن ولكنه صلب، يكره الاستسلام للواقع ولكن بإرادته يجعل باقى الأحجار الكريمة تشاركه فيكتشفوا نقاط القوة الكامنة بداخلهم.

وعقب عرض الأفلام تقام ورشة رسم وتلوين للأطفال المشاركين بالفاعلية، والفيلم من تأليف وإخراج هدي فرح مدير انتاج سلوي عبد الرحمن.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ١٧ يناير في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.