صلاح الشرنوبى لـ«البوابة نيوز»: تكريمي في موسم الرياض أسعدنى.. وأشعر بالفخر

_ الملحن الكويتي نواف عبدالله أبلغني بتكريمي في موسم الرياض

_ أصالة ونانسي وراغب علامة ووائل جسار واسما لمنور يغنون من ألحاني

_ مصر تحتاج لنهضة أكثر في إقامة الحفلات طوال العام مثلما يحدث موسم الرياض

الملحن الكبير صلاح الشرنوبي أحد عمالقة التلحين في مصر والوطن العربي، قدم العديد من الألحان لكبار المطربين والمطربات، منهم: الفنانة الراحلة وردة الجزائرية «بتونس بيك» و«حرمت أحبك» و«نار الغيرة» ومسلسل «آوان الورد»، والفنانة الراحلة ذكري «وحياتي عندك»، «الأسامي»، «بحلم بلقاك».

وتغني من ألحانة الكثير من فناني الجيل الحالي؛ منهم: سميرة سعيد«ع البال» وخائفة» و«كل دي إشاعات»، وجورج وسوف، واغلب نجوم التسعينيات بالإضافة الي انه لحن للعديد من المطربين الخلجيين منهم عبد الله الرويشد ونبيل شعيل.

سوف يقام حفل تكريم في الثامن عشر من يناير الجاري، للمبدع صلاح الشرنوبي، في موسم الرياض، لما قدمه من ألحان تعيش في وجدان المواطن العربي علي مدار تاريخه الفني.

يُقام حفل «ألحان صلاح الشرنوبي» على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ويشارك فيه النجوم أصالة وراغب علامة ووائل جسار ونانسي عجرم

وأسماء لمنور، بقيادة المايسترو تامر فيضي.

”البوابة نيوز"، حاورت صلاح الشرنوبي، للتعرف منه على كواليس الحفل وأهم القضايا الفنية الحالية.. فكان هذا هو نص الحوار:

■ كيف علمت بحفل الرياض، وما شعورك الداخلي، وماذا عن أجواء حفل الرياض وتكريمك هناك؟

- الحقيقة من حوالي أسبوع ابلغني احد الأصدقاء المقربين من معالي المستشار ترك ال الشيخ " أبو ناصر " الملحن الكبير نواف عبدالله وبلغني الخبر في اتصال تليفوني علي اعتبار انه حابب يبلغني هو الأول و بعد كدا انا أرسلت رسالة شكر لمعالي المستشار

ترك ال الشيخ ، وبكل تأكيد الموضوع أسعدني جدا وتواصل معي محمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك.

وبكل أمانة ووضوح شعوري سعادة بالغة وأشعر بالفخر و بصراحة وهما الآن رعاة للفنون كلها والموسيقي العربية بفضل احياء كل ما هو قديم وحديث

ومعالي المستشار دائما يعمل مفاجآت كل اسبوع تقريبا من خلال موسم الرياض وأنا شرفت بان أكون احد المكرمين بعد جيل الرواد الحفلات التي قدمت لأحياء كل رموز العالم العربي.

وبشكر طبعا المملكة العربية السعودية، وكل القائمين علي هذه النهضة الجميلة من شركة بنش مارك، وعلي رأسهم رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار

تركي ال الشيخ، حبيبي أبو ناصر .

■ كيف تري المملكة فنيا بعد النقلة الفنية العالمية التي وصلوا اليها؟

- المملكة العربية السعودية تعيش منذ سنوات في نهضة عظيمة واضحة جدا وبنحييهم تحية عظيمة انهم فعلا عاملين طفرات في الفنون العربية بشكل عام، وأرى أن المملكة تعيش تطوراً سريعاً جداً من حيث الأفكار والانفتاح والتطور، حيث إننا أمام نهضة فنية نوعية وكبيرة.

■ حفلات نجوم التسعينيات هل عادت بهذا الجيل للتألق من جديد؟

- نجوم التسعينيات كانت رائعة جدا وفكرت العالم العربي بموسيقي التسعينيات والشباب اللي قدموا الأغنيات وألبوماتهم في التسعينيات واكتر من حفلة تمت بالفعل وكلها كانت حفلات عظيمة وتعبر عن وفاء من شركة بنش مارك ومعالي المستشار "هيئة الترفيه"، تعتبر وفاء لكل الفنون في جميع العصور مش بس العصر الذهبي أيام العمالقة الموجي والمطربين العظماء صباح ووردة ونجاة وفايزة احمد

وليلي مراد، أيضا الشباب اللي كانت بدايتهم في التسعينيات حفلاتهم كانت حاجة عظيمة وكريمة من القائمين على ذلك.

■ نجوم الطرب في السعودية كثيرون.. فهل سبق التعاون معهم في الغناء الخليجي او العامية المصرية؟

- طبعا تعاونت مع الكثير من نجوم الاغنية الخليجية، منهم: الفنان نبيل شعيل والفنان عبد الله الرويشد، وتعاوني مع نبيل شعيل كان من خلال اغنية "عينك على مين" والحمد لله نجحت جدا، وأغنية عبد الله الرويشد تم تسجليها ولم تطرح حتى الآن وسوف يتم طرحها قريبا .

■ وما رأيك في الفن الغنائي السعودي خاص والخليجي بشكل عام ؟

- الفن الغنائي السعودي والخليجي بصفة عامة في الحقيقة يحافظ على رونقه من حيث الكلمة والهوية الخليجية وانا طبعا اعتز بهذأ جدا واعتبر المملكة

السعودية من اهم البلاد العربية التي تحافظ على تراثها وهويتها الموسيقية والغنائية والكلمة وشعراء عظماء فاجأونا بقوالب غنائية من حيث الكلمة واللحن،

والمطربين أيضا المملكة تحافظ على نجومها ورموزها الفنية وطبعا نحييهم على ذلك جدا جدا.

■ تكريم شعراء وفنانين وملحنين كبار من الدول العربية من موسم الرياض.. ماذا يعني لك هذا؟

- بكل تأكيد هذا التكريم لكل رمز من رموز الفن في الدول العربية منهج جديد لم نره من قبل ويعبر عن مدي الوفاء لكل الرموز الفنية .

■ وماذا عن نجوم حفل ألحان صلاح الشربوني؟

- أري أن "حفل ألحان صلاح الشرنوبي" والمشاركين من النجوم في الحفل اصالة ونانسي وراغب علامة ووائل جسار وأسماء لمنور مجموعة كبيرة وثقيلة جدا

ويقدمون في الحفل مجموعة رائعة من

ألحاني وهذه النجوم الكبار يقدموا تنوع من أغاني وردة وأغنيات ما بين الطربية والخفيفة وأغاني ذكري وبنشوف تنوع من النجوم في الأغاني التي تتغني في

حفل وهذه الباقة متنوعة ووائل جسار سيغني لجورج وسوف وراغب علامة يقدم أغاني أيضا متنوعة من الحاني.

■ ألقاب الشرنوبي عديدة، منها حفيد بليغ حمدي، ومهندس التلحين في مصر، وشرنوبيات، فماذا يفضل صلاح الشرنوبي من هذه الألقاب؟

- يشرفني ان النقاد يصفوني بأكثر من وصف لكني اعتز باني شرنوبي وحتى لما قالوا مدرسة الشرنوبي وأطلقها الكثير من النقاد وانا اعتز به كمهج مختلف

ومميز.

■ لماذا لم نر تعاون صلاح الشرنوبي مع الهضبة عمرو دياب، خلال السنوات العديدة الماضية، وهل من الممكن التعاون في المستقبل؟

- بالنسبة للتعاون مع عمرو دياب طبعا كان يشرفني ويسعدني، وتقابلنا وجلسنا مع بعض الحقيقة أكثر من أربع مرات، واخترنا بعض الأغنيات للتعاون، ولم أوفق أنا في استكمال هذه المشاريع، واحتمال يكون في المستقبل، وعمرو دياب من الأصوات الذكية جدا، وعارف كويس جدا ازاي يحافظ على نجوميته، ودائما يفاجئنا مفاجآت سارة جدا وهو فخر لمصر والوطن العربي .

■ هناك مهرجانات فنية عديدة في مصر لكنها موسمية.. فما تعليقك؟

- مجهودات رائعة جدا تقوم بها الشركة المصرية في إقامة المهرجانات الفنية التي تحدث في مصر منها العلمين والساحل الشمالي وحفلات الأوبرا وغيرها الكثير من الحفلات الموسمية اكيد كل هذا عامل حالة زخم لمصر وأنا أري أننا نحتاج نهضة أكثر في إقامة الحفلات مش بس تبقي موسمية نحتاج الي حفلات طوال العام ولا تقتصر علي موسم الصيف او المناسبات فقط.

ونشوف حفلات على مدار العام كله مثلما يحدث في موسم الرياض ، بالإضافة أن الحفلات لن تكون قاصرة علي نجوم معينين أو الفن الجديد يعني الحفلات يكون فيها تنوع ما بين القديم و الحديث و جميع أذواق الناس وإن شاء الله مصر بخير وتظل بخير وأنا طبعا مستمتع بكلما يحدث خاصة الأوبرا واهتمامها بالفنون العربية و كل ما يقدم من فنون.

■ نظرا لمتابعتك للأحداث الجارية فيما يخص جمعية المؤلفين والملحنين، ومشكلة أغاني تراث ام كلثوم، وحقوق الملكية، والخلاف بين محسن جابر والجمعية.. ما تعليقك على ذلك في ظل زمن الذكاء الاصطناعي؟

-بالنسبة لموضوع جمعية المؤلفين والملحنين والملكة الفكرية ونحن من البلاد النامية جدا لسنا متقدمين في الاهتمام والحفاظ علي الملكية الفكرية ونحتاج الي اهتمام اكثر مثلما يحدث أوروبا والغرب والملكية الفكرية مهمة جدا ، حقوق المؤلف و الملحن او حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة يجب ان تكون لها تفعيل اكثر في القانون لأني للأسف الشديد في حاجات وحقوق ضائعة كثيرة جدا قد تأتي بخسارة كبيرة للمؤلف.

وأيضا الدولة تخسر الكثير من كل هذا و يجب علي الدولة ان تنظر إلي إعادة صياغة قانون الملكية الفكرية و بالنسبة لجمعية المؤلفين والملحنين في مجالس إدارتها في ندوات ومؤتمرات طوال الوقت وآخرهم ما حدث في نقابة الصحفيين.