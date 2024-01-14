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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ بكلية البحرية الأمريكية: غموض حول موقف أمريكا بشأن أزمة الصين وتايوان

أزمة الصين وتايوان
أزمة الصين وتايوان
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قال جهارا ماتيسيك، أستاذ بكلية الحرب في البحرية الأمريكية، أن الغموض يسيطر على الصراع بين الصين وتايوان، وهذا الأمر يساهم في تفاقم الأمور بينهم.

وأشار "ماتيسيك"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن انتخاب رئيس جديد لتايوان يساهم في في إزعاج الصين، التي تري أن تايوان جزء من أرضها ولا يمكن التنازل عنها.

ونوه بأن القادة في الصين، أعلنت من قبل إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد تايوان، من أجل إعادة تايوان للأراضي الصينية.

وأكد "ماتيسيك"، أن وجود تايوان بوضعها الحالي، سيكون هناك الكثير من الدعم لها، مشيرًا أن الإدارة الأمريكية يسيطر عليها الغموض أيضًا فيما يخص الصراع بين الصين وتايوان.

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