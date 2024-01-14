بدء المرحلة الثانية من برنامج " المرأة تقود" بكفر الشيخ

واصل مركز استدامة للتدريب بكفر الشيخ، اليوم الأحد، سلسلة التدريبات، لبرنامج "المرأة تقود"، حيث أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج"المرأة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذى يستمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يوما تدريبيا، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفر الشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني بيومي، مدرب المهارات الإدارية وتطوير الذات، وسامر النجار، وأماني طه، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بالتعاون والدور الوطنى البناء والهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى، قائلًا: " الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفرالشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

وأكد أن برنامج "المرأة تقود" يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، أنه تم إطلاق برنامج " المرأة تقود " لتأهيل وتدريب السيدات ليكونوا قادرين على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أوالخاصة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ لافتًا إلى أن البرنامج يستمر على مدار 15 يوم تدريبى بـ 3 أسابيع فى الفترة من 14 يناير حتى ٤ فبراير القادم، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، مقدمًا خالص الشكر للقائمين على البرنامج.



وجدير بالذكر: أنه تم تدريب ١٠٠ سيدة بالمرحلة الأولى واستمر البرنامج على مدار 15 يوما تدريبيا بـ 3 أسابيع فى الفترة من 22 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2023 الماضى.

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