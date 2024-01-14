علماء يتوقعون كارثة بيئية عند انقراض الأسماك من المحيطات والبحار

تمتلئ المحيطات والبحار بالأسماك، لدرجة أنها تشكل ثاني أكبر كمية من الكربون، كما أن المحيطات والبحار الضخمة تغطي معظم كوكب الأرض ومليئة بالحياة، بدءًا من التنوع المذهل للنباتات والميكروبات والديدان والمرجان وسرطان البحر إلى الحبار والحيتان وحتى الأسماك.

وفقا لموقع "ساينس أليرت"، يقول الباحثون أن معظم الناس يتفاعلون مع المحيط فقط على الشاطئ أو في القارب، لذلك قد يكون من الصعب معرفة عدد الأسماك الموجودة بالفعل لكن المحيط مليء بها.

تؤدي الأسماك أدوارًا مهمة كحيوانات مفترسة وفريسة في النظم البيئية للمحيطات، وتعتمد آلاف الأنواع في جميع أنحاء المحيطات والنظم البيئية الأرضية على الأسماك في الغذاء - بما في ذلك البشر.

وفي النظم البيئية للشعاب المرجانية، تأكل الأسماك الكبيرة والحيوانات البحرية الأخرى الأسماك الصغيرة، وهذا يعني أن الأسماك الصغيرة تشكل قاعدة الشبكة الغذائية، فهي توفر الطاقة للأسماك الأكبر حجمًا والمخلوقات الأخرى، وخارج الماء، تأكل العديد من الطيور والثدييات والزواحف الأسماك وتعتمد عليها كمصدر أساسي للبروتين.

كما يعتمد البشر أيضًا على الأسماك كمصدر للغذاء، فهى مصدرًا مهمًا للبروتين لنحو 3 مليارات شخص، فلقد كان البشر يأكلون ويتبعون الأسماك في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين.

الأسماك هي أيضًا أكثر من مجرد طعام، فعندما تبحث الأسماك نفسها عن الطعام، يمكنها إنشاء ظروف مهمة للكائنات الحية الأخرى والحفاظ عليها، وفي النظم البيئية للشعاب المرجانية، تتحكم الأسماك التي تأكل النباتات في نمو الطحالب عن طريق رعيها باستمرار.

ومن دون مساعدة هذه الحيوانات العاشبة، أو الأسماك التي تأكل النباتات، ستنمو الطحالب بسرعة وتخنق المرجان، وتقتله فعليًا.

كما أنه من دون الأسماك أيضا، ستفقد الأرض تدريجيًا شواطئها الرملية البيضاء الجميلة، وستمتلئ النظم البيئية للشعاب المرجانية بالطحالب، ولن يجد الكثير من الناس الطعام، وسيفقدون بعضًا من أكثر المخلوقات الرائعة على هذا الكوكب.