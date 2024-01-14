ريال مدريد وبرشلونة يبحثان عن الانتقام في كلاسيكو الأرض

لا صوت يعلو الليلة فى عالم الساحرة المستديرة فوق صوت كلاسيكو الأرض، بين فريق برشلونة، الذى يتوعد غريمة التقليدى ريال مدريد، فى تمام التاسعة من مساء اليوم، على ملعب "الأول بارك"، فى نهائى كأس السوبر الإسبانى، والتى تستضيفة المملكة العربية السعودية.

وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد انتصاره على اوساسونا، بهدفين نظيفين، بينما يشارك الفريق الملكى فى النهائى بعد فوزه على جاره فى ديربى مدريدى خالص مع أتلتيكو بخمسة أهداف لثلاثة.

ويسعى كل فريق للانتقام من الآخر بعيدًا عن العداوة التاريخية بينهما، ويأمل الفريق الملكى فى أخذ ثأره من نظيره الكتالونى بعد الهزيمة فى نهائى تلك البطولة فى نسخته الأخيره بثلاثة أهداف لهدف.

وتسببت تلك الهزيمة فى زعزة استقرار الفريق الملكى فى الموسم الماضى.

بينما يسعى فريق برشلونة للانتقام من هزيمته فى آخر كلاسيكو جمع بينهما وكان فى الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الليجا، بهدفين لهدف فى كتالونيا معقل مونتجويك.



