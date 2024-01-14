ألقت لحمه للكلاب.. زوجة خائنة تقتل زوجها وتقطع جثته بمساعدة عشيقها في مدينة بدر

جريمة مروعة شهدتها مدينة بدر بالقاهرة، عندما اقدمت سيدة على قتل زوجها وتقطيع جسده وإلقائه للكلاب بمساعدة عشيقها وتم ضبطهما.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان فى منزله فى نفس اليوم التى أدعت زوجته فيه اختفائه.

وأضافت التحريات ان الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعوها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقوها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم.