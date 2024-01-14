تامر عاشور يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "هيجيلي موجوع"

يتصدر الفنان تامر عاشور التريند على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بأحدث أغانيه "هيجيلي موجوع" ذلك بعد مرور يومين تقريبا على طرحها حيث قاربت على تحقيق مليون ونصف المليون مشاهدة.

أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات الشاعر الغنائي عليم، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع عمرو الخضرى، مكس وماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، وكيبورد محمود شاهي.



وتقول كلمات الأغنية:"هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت وانا بعيش".



يذكر أن آخر الحفلات التي أحياها تامر عاشور حفل "ليلة الدموع 2" في نوفمبر الماضي وشاركه به الفنانون رامي صبري، رامي جمال، وآدم.

واحتفل تامر عاشور مؤخرا بزواجه من الإعلامية نانسي نور في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.



https://youtu.be/0a3oQGKhp24?si=zgm9JvnrXPVcF8D7