بالفيديو.. وزير الصحة يهدي الورود للمرضى والعاملين في مستشفي بهية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مستشفي بهية، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

وقدم الوزير خلال جولته الزهور للمرضى والعاملين في المستشفي، كما استمع للشكاوى وتابع حالة المرضى.

ومستشفى بهية هي مؤسسة رائدة غير هادفة للربح قائمة على الإستدامة والشراكة المجتمعية، وتقدم برامج مبتكرة متخصصة في التوعية والكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي والدعم النفسي للمرأة باستخدام أحدث التقنيات والبحث العلمي.