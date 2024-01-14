رئيس جامعة القاهرة يوجه القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، وتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 واستراتيجية وزارة التعليم العالي، وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

أصدر الدكتور محمد الخشت، صباح اليوم، عددًا من القرارات بتعيين 13 قيادة جامعية جديدة شملت 8 وكلاء كليات، و 4 رؤساء مجالس أقسام علمية في عدد من كليات الجامعة، و 64 طبيبا مقيما بكلية طب الأسنان والمعهد القومي للأورام.

وتضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتور إيهاب أحمد فهمى علي الخضرى وكيلا لشؤون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعيين الدكتورة مروة سيبوية حامد محمود عيد وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والدكتورة ابتهال أحمد عبد المعطي إسماعيل وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والدكتورة غادة محمود أحمد حسن وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وتجديد تعيين الدكتورة حنان محمد إسماعيل حسنين وكيلا لشؤون التعليم والطلاب بكلية التربية النوعية، وقيام الدكتور عبد الهادي فوزي مختار العوضي بأعمال وكيل شؤون التعليم والطلاب بكلية الحقوق، وتعيين الدكتور حسن حسين حسن البراوي وكيلًا لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق، والدكتور خليل فيكتور وكيلًا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق.

كما تضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتورة سمر فرغلي فريد حسن رئيسًا لمجلس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، وتعيين الدكتور سعيد عبد العزيز بدر سليمان رئيسًا لمجلس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور ناهد عبد اللطيف محيسن رئيسًا لمجلس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة أماني مسعود محمد الحديني رئيسًا لمجلس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وكان قد سبق تكليف الدكتورة سلوى العوادلي للقيام بأعمال عميد كلية الإعلام.

كما شملت القرارات تعيين 40 طبيب للعمل بكلية طب الأسنان بوظيفة طبيب مقيم، وتعيين 24 طبيب للعمل بالمعهد القومي للأورام بوظيفة طبيب مقيم.