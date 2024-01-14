"دوري اللاهزيمة وإخفاق إفريقي مفاجئ".. مسيرة فينجادا مع الزمالك بعد اقتراب عودته للقلعة البيضاء

اقترب البرتغالي نيلو فينجادا، من تولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد توصل مجلس إدارة الأبيض إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي صاحب الـ 70 عاما.

وأكد مصدر بالزمالك في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، توصل إدارة الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي، ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري لحسم مفاوضاته بشكل رسمي مع القلعة البيضاء.

وسبق للمدير الفني البرتغالي، تولي قيادة الزمالك موسم 2003-2004، وقاد الفارس الأبيض للتوييج ببطولة الدوري دون هزيمة، بالإضافة إلى الفوز ببطولة الأندية العربية الموحدة الثانية وكأس السوبر المصري السعودي.

وقاد المدرب البرتغالي الزمالك، في بطولة دوري أبطال أفريقيا للخروج أمام الجيش الروندي، بعد الخسارة ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف والفوز إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالإضافة إلى خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح.

وودع الزمالك مع فينجادا بطولة كأس مصر أمام الترسانة بعد الخسارة بركلات الترجيح، وحل في المركز الثالث في دوري أبطال العرب.

وشهدت ولاية فينجادا مع الزمالك، قيادة الأبيض في 59 مباراة، حقق الفوز في 42 لقاء وتلقى 8 هزائم وتعادل في 9 آخرين.