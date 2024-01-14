لا للإسراف والتبذير.. الشباب والرياضة تطلق فعاليات الرواق الأزهري في الوادي الجديد

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، فعاليات مشروع " الرواق الأزهري " تحت شعار " لا للإسراف والتبذير" في محافظة الوادي الجديد.

قال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه جرى تنفيذ الرواق الأزهري ضمن بروتوكول تعاون بين الوزارة والأزهر الشريف في مركز شباب بلاط بمشاركة 50 شابا وفتاة، وتضمن الرواق توعية المشاركين بمعنى أن الإسراف لهو من السلوكيات السلبية الخاطئة، التي قد نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فإن الإسراف هو أكثر السلوكيات المسببة للمشكلات، بالإضافة إلى أن صاحب هذا الفعل يعتبر آثم، ويعود الإسراف والتبذير على المجتمع والفرد بالخسارة الكبيرة، حيث يؤدي إلى حرمان بعض الأفراد من حقهم الطبيعي في كثير من الأشياء

وأضاف بهاء، أن برنامج رواق الطفل والأسرة ينفذ في دورته الثانية للعام 2023/2024 داخل مراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء.

ولفت إلى، أن الفعاليات بالرواق تضمنت التوعية بأنّ الإسراف يخلق في نفس الفرد الكِبر والغرور، وجحود النعم، ولأجل ذلك قال تعالى في كتابه: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ)، كما يتخذ أشكالاً كثيرةً، منها الاموال، والملبس، الطعام والشراب ، واستخدام المياه وهدرها، ومصادر طاقة الكهرباء،، والوقود، كما أنّ له آثاراً نفسية تتمثل في حقد الفقراء على الأغنياء عند رؤية ما يبددونه من البذخ.