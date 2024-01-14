وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع سير امتحانات نصف العام في يومها الثاني

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، للصفين الأول والثاني الإعدادي بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء.

ونقل وكيل الوزارة تحيات اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتمنياته للطلاب بالنجاح والتوفيق، كما حرص على التأكيد على الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على أن المديرية والإدارات التعليمية الثمانية التابع لها لا تدخر جهدًا فى الحفاظ على صحة طلابها ومعلميها وحمايتهم .

وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة لجان النقل بالمدرسة للصفين الأول والثاني الإعدادي الفترة الأولى بمادة " اللغة الإنجليزية" ( 9ص : 11 ص ) واطمأن على سير أعمال اللجان، مشدداً على دور مسؤول أمن اللجنة بالامتحان .

وتابع وكيل الوزارة خلال زيارته لجان النقل بمدرسة الزعيم السادات الابتدائية ومدرسة الصنايع بطور سيناء واشاد بسير أعمال اللجان ، موجهاً باهمية " نموذج توقيع المقدرين والمراجعين " بكل مادة .

وشدد وكيل الوزارة على الدقة ومطابقة التوقيع بين النموذج وكراسات الاجابة مع مراجعة كافة جزئيات الاجابة والدرجات

ووجه سيادته بالالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان ، و البدء فى اعمال تقدير الدرجات أولاً بأول.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و السيد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة حسن سير أعمال الامتحان.

419861892_770844521743557_5666530450968896895_n

419849765_770845411743468_2295580577270284962_n

419831448_770843641743645_6409325776080154949_n

419810704_770844788410197_5660579877416255785_n