المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل قتلت 12 ألف طفل وتتعمد جعل غزة غير صالحة للسكن

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح، مع بلوغ جريمة الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة، يومها الـ100، وفقا لـ "القاهرة الاخبارية".

وأضاف المرصد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب مروعة، سقط ضحيتها نحو 1000 فلسطيني من القطاع يوميًا، في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب.

فيما أشار المرصد إلى أن نحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين، بينهم 12345 طفلًا، و6471 امرأة و295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني و113 صحفيًا.

وبيّن المرصد الحقوقي أن مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرًا من منازلهم ومناطق سكنهم في القطاع دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي السكان.

وأفاد المرصد بأن "إسرائيل" تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة وجعله منطقة غير صالحة السكان، وهجماتها لم تستثن المرافق الصحية أو المدارس أو المساجد والكنائس.