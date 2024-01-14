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الأحد 14 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس مطروح.. استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي

طقس شتوي مائل للبرودة
طقس شتوي مائل للبرودة وتساقط الأمطار
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شهدت مدينة مرسى مطروح ومناطق متفرقة على طول الساحل الشمالي الغربي، اليوم الأحد، طقس شتوي مائل للبرودة مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية العكسية المحملة ببخار الماء القادمة من البحر المتوسط، ما أدى لهطول كميات كبيرة من الأمطار خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة. 

كانت محافظة مطروح قد شهدت منذ ظهر أمس السبت، حالة من الطقس غير المستقر على كافة الأنحاء، وجاءت درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من السنة، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية التجارية الباردة، والرياح الشمالية الغربية العكسية الممطرة. 

ولم تؤثر حالة الطقس وتساقط الأمطار الخفيفة على تحركات المواطنين في الشوارع والميادين بمدينة مرسى مطروح، فيما تأثرت حركة الأهالي بالنجوع والمناطق النائية التي لا توجد بها طرق ممهدة. 

طقس مطروح.. استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي

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مطروح طقس مطروح أمطار رياح هطول الأمطار