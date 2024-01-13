جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة بقرية اتميدة بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز عثور أحد الأهالى على جثة شخص مجهول الهوية وملقاة وسط الأراضى الزراعية بطريق سكة المشروع بقرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أحد أهالى قرية اتميدة التابعة للمركز بالعثور على جثة ملقاة فى أحد الأراضى الزراعية على طريق سكة المشروع بالقرية.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وملقاه فى الأراضى الزراعية وجرى نقلها إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية صاحبها.