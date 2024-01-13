ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحرس الوطني التونسي: ضبط 5 عناصر إرهابية في منطقتي منزل تميم ونابل

الحرس الوطني التونسي
الحرس الوطني التونسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي اليوم السبت، ضبط 5 عناصر إرهابية في منطقتي "منزل تميم" و"نابل".
وأضاف الحرس الوطني  في بيان اليوم السبت أنه تم إلقاء القبض على هذه العناصر بتهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي، موضحا أن المتهمين صادر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين عام إلى خمسة أعوام.
وأشار البيان إلى أنه جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

الحرس الوطني الحرس الوطني التونسي 5 عناصر إرهابية تنظيم إرهابي القبض