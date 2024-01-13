الحرس الوطني التونسي: ضبط 5 عناصر إرهابية في منطقتي منزل تميم ونابل

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي اليوم السبت، ضبط 5 عناصر إرهابية في منطقتي "منزل تميم" و"نابل".

وأضاف الحرس الوطني في بيان اليوم السبت أنه تم إلقاء القبض على هذه العناصر بتهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي، موضحا أن المتهمين صادر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين عام إلى خمسة أعوام.

وأشار البيان إلى أنه جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.