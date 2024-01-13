الهند تسجل 1200 إصابة بسلالة "جيه إن-1" من كورونا

سجلت الهند، اليوم السبت، إجمالي 1200 حالة إصابة بسلالة "جيه إن-1" الفرعية من فيروس كورونا المستجد، حتى الآن.

ورصدت السلالة الجديدة في 17 ولاية بالبلاد، بينما سجلت ولاية كارناتاكا جنوب غربي البلاد أعلى رقم من حالات الإصابة حيث بلغ 215 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في الآونة الأخيرة، من انتشار سلالة جديد لفيروس كورونا وهو المتحور "جيه إن-1"، بأنه مثير للاهتمام ويتزايد في الانتشار خلال الآونة الأخيرة، مطالبة بضرورة توخي الحذر من انتشار الفيروس في أماكن متفرقة حول العالم وزيادة وتيرة الإصابة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة.

تشير هذه التطورات إلى أن سلالة "جيه إن-1" من فيروس كورونا المستجد آخذة في الانتشار في الهند، حيث تم تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة في أقل من أسبوع.

وتعد ولاية كارناتاكا هي الأكثر تضررًا من هذه السلالة، حيث سجلت أكثر من 200 حالة إصابة.

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى توخي الحذر من انتشار هذه السلالة، حيث قد تكون أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة.