أمم أفريقيا 2023|ملعب الحسن واتارا جاهز لاستضافة مباراة الافتتاح.. صور

بات ملعب الحسن واتارا، جاهزًا لاستضافة حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والمباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبي كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، مساء اليوم السبت 13 يناير 2024.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، جاهزية ملعب الحسن واتارا لاستضافة افتتاح كان 2023، ويسبقه حفل الافتتاح، الذي يحضره العديد من أساطير القارة السمراء، وعلى رأسها أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق.

ويعد ملعب الحسن واتارا، أحد الملاعب الستة التي تستضيف النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا، حيث يقع في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، ويحتضن المباراة الافتتاحية والنهائي.

افتتح ملعب الحسن واتارا في عام 2020، ويتسع لـ60 ألف متفرج، وكانت تسير عليه أعمال التجهيزات على قدم وساق حتى الساعات الأخيرة من صباح اليوم.

موعد مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2023

وتنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بين منتخب كوت ديفوار (منتخب البلد المستضيف) ضد غينيا بيساو في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2023

ويقام حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2023، قبل انطلاق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، بساعة واحدة، أي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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