الرئيس الليبيري يعرب عن تقديره للدور المصري المحوري في إفريقيا والشرق الأوسط

أعرب الرئيس الليبيري جورج مانييه ويا، اليوم السبت، عن تقديره للدور التاريخي والمحوري لمصر في إفريقيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ويا للسفير المصري أحمد عبدالعظيم، الذي قدم أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية لدى ليبيريا.

ونقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الليبيري، معربا عن تطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجالات ذات النفع المشترك للجانبين.

وأشار إلى حرص مصر على التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين في مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.

من جانبه، طلب الرئيس الليبيري من السفير المصري نقل خالص تحياته وتقديره إلى الرئيس السيسي.

كما أعرب عن جزيل الشكر للجانب المصري على ما تم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة للجانب الليبيري لرفع كفاءة القدرات البشرية في القطاعات الحكومية المختلفة.

كما عبر عن بالغ التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، أثناء مشاركته في مؤتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.