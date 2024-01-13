حبس عصابة الاتجار في المخدرات بدار السلام والبساتين

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس ٤ متهمين بالاتجار في المخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي. وأمرت بعرض المضبوطات علي الطب الشرعي لفحصها، ووجهت لهم تهم الاتجار في المخدرات.

ضبطت أجهزة الامن بالقاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش بالبساتين ودار السلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) بدائرة قسمى شرطة "البساتين – دار السلام"، وبحوزتهم (29 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر وزنت كيلو جرام - بندقية خرطوش - طلقتين لذات العيار – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.