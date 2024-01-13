رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير الامتحانات بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة بالمنوفية بتفقد لجان إمتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي ومركز الإختبارات الإلكترونية يرافقه الدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الإصطناعي ووكلاء الكليتين .

كما تفقد القاصد لجان الإمتحانات بمركز الإختبارات الإلكترونية وتفقد لجان امتحانات كلية التمريض بالمركز بحضور الدكتورة نرمين عيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مني النجار والدكتورة معالي المالكي.

واطمأن الدكتور أحمد القاصد خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.



وأكد رئيس جامعة المنوفية حرصه على متابعة سير إنتظام الإمتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناءالإمتحانات مشيرا إلي إن إمتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى .

كما أكد القاصد ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الإمتحانات والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها بالإضافة إلى الإطمئنان على تواجد الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة .

واستمع الدكتور أحمد القاصد إلى آراء عدد من الطلاب حول أسئلة الإمتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم، موضحا أن الإمتحانات تأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الإمتحانية والتي تتمثل في شمولية الإختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه أثناء الفصل الدراسى، بالإضافة إلي إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة ، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الإمتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه .