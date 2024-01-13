الحوثيون: الضربات الأمريكية غير فعالة.. ولم تسفر عن إصابات

قال محمد عبد السلام المتحدث، باسم جماعة ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم السبت، إن الضربات الأمريكية على اليمن، بما في ذلك الضربة الأخيرة على قاعدة عسكرية في صنعاء، لم يكن لها تأثير كبير على قدراتهم على مواصلة منع السفن التابعة لإسرائيل من المرور عبر الحدود البحر الأحمر وبحر العرب، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي السياق، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنها نفذت ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، استهدفت موقعًا لهم يضم رادارًا، عقب قصف أمريكي وبريطاني طال مواقع للحوثيين المتهمين بتهديد حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، وأوضحت أن الهجوم الأحدث يهدف إلى إضعاف قدرة جماعة الحوثي على مهاجمة السفن البحرية.

وذكرت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيانٍ، أن "القوات الأمريكية نفذت ضربة ضد موقع رادار في اليمن"، نفذتها حاملة الطائرات الأمريكية كارني باستخدام صواريخ توماهوك لاند أتاك، بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية، بما في ذلك السفن التجارية.