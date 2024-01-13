وزير الصحة يزور كفرالشيخ لتفقد عدد من المستشفيات

قال بيان إعلامي لديوان عام محافظة كفر الشيخ ، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، سيزور المحافظة ، اليوم السبت ، وسيكون في استقباله ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبشي والدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعدد من نواب البرلمان .

وأضاف البيان أن، وزير الصحة ،سيتفقد مستشفى كفرالشيخ العام ،ثم معهد الكبد والجهاز الهضمى، ومستشفى الأورام، ومستشفى العبور، ومستشفى بيلا، مستشفى الحامول، مستشفى بلطيم، مستشفى برج البرلس، مستشفى الرياض، للوقوف على المنظومة الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.