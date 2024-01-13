ads
السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الصحة يزور كفرالشيخ لتفقد عدد من المستشفيات

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال بيان إعلامي لديوان عام محافظة كفر الشيخ ، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، سيزور المحافظة ، اليوم السبت  ، وسيكون في استقباله ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبشي والدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعدد من نواب البرلمان  .

وأضاف البيان أن، وزير الصحة ،سيتفقد مستشفى كفرالشيخ العام ،ثم معهد الكبد والجهاز الهضمى، ومستشفى الأورام، ومستشفى العبور، ومستشفى بيلا، مستشفى الحامول، مستشفى بلطيم، مستشفى برج البرلس، مستشفى الرياض، للوقوف على المنظومة الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وزير الصحة يزور كفرالشيخ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان يتفقد مستشفيات كفرالشيخ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مستشفي كفرالشيخ العام