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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بسبب نقص ثلاجات الموتى في مستشفيات الإسكندرية

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحيى
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قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم وضع طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وجود نقص في عدد ثلاجات الموتى بالمستشفيات بمحافظة الاسكندرية على جدول أعمال لجنة الصحة بالمجلس.

وأوضح يحيى لـ"البوابة نيوز"، أنه من المقرر مناقشة طلب الإحاطة الاثنين المقبل بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العجز الذي تشهده المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية في ثلاجات الموتى تسبب في العديد من الأزمات التي عانى منها أهالي المحافظة، مضيفًا أن طلب الإحاطة تم توجيهه لكل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي.

 

النائب عبدالفتاح يحيى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محافظة الاسكندرية لجنة الصحة المستشفيات الجامعية