مدحت العدل في حواره لـ "البوابة نيوز": الملكية الفكرية فكرة غائبة فى بلادنا العربية.. شركة صوت القاهرة صاحبة الحق الأصيل في تراث أم كلثوم.. انتهيت من صعيدى فى الجامعة الأمريكية الجزء الثانى

شركة صوت القاهرة صاحبة الحق الأصيل في تراث أم كلثوم

مصر تملك أهم وأكبر مصنف فنى فى العالم وجمعية المؤلفين تمتلك أكثر من 170 ألف مصنف غنائى

"عتبات البهجة" مسلسل فلسفى فى رمضان وشرف لي التعاون مع القدير يحيى الفخرانى

انتهيت من صعيدى فى الجامعة الأمريكية الجزء الثانى وفى مرحلة جلسات العمل مع هنيدى

عقدت جمعية المؤلفين والملحنيين والناشرين المصرية، مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة الماضية، حول حقوق الملكية الفكرية للتراث الفنى بشكل عام، والتراث الغنائى للسيدة أم كلثوم بشكل خاص، والذى كان الأخير مثار جدل ونزاع وصل للمحاكم، بعد إعلان إحدى الشركات الخاصة حقها فى التراث الغنائى لأم كلثوم، ومع اشتعال الأحداث حول هذا الملف الشائك، والذى تأتى أهميته ليس فقط من أنه يمس تراث مصر الفنى، وإنما أيضا لأنه يمس حقوق أصحاب الملكية الفكرية، سواء الأحياء منهم أو ورثة الراحلين، وفى ظل تصاعد كل تلك الأحداث التقت «البوابة» الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، وتحدثت عن هذا الملف المهم، إلى جانب القضية الفلسطينية ودور الفن، والاستعداد إلى دراما رمضان ونادى الزمالك وغيرهما من الأحداث على الساحة الفنية، وإلي نص الحوار.

- فى البداية.. لماذا عقدت جمعية المؤلفين والملحنيين والناشرين المصرية مؤتمرا صحفيا حول تراث أم كلثوم فى هذا التوقيت؟

السبب فى ذلك ادعاء إحدى الشركات الخاصة ملكيتها لتراث أم كلثوم وأغان أخرى، وهو ما أحدث لبسا لدى البعض، لذلك كان علينا أن نوضح وبحضور أصحاب الحق الأصيل شركة صوت القاهرة، التى تملك توكيلات من السيدة أم كلثوم شخصيا، وتوكيلات من ورثة عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ.

_ وكيف تقوم إحدى الشركات الخاصة بهذا الادعاء دون سند وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية؟

بالطبع تستند على أن الملكية الفكرية فى بلادنا العربية هى فكرة غائمة، بلا وضوح كاف يضمن الحقوق للجميع، بالرغم من رعاية الرئيس السيسي لهذا الملف بالتحديد، وقام بالتوقيع على اتفاقيات دولية خاصة بهذا الملف، وبالنسبة لهذه الشركة فهى دأبت طوال الوقت على ادعاء ملكيتها لتراث العديد من النجوم الراحلين، ونحن بدورنا نتصدى لكل تلك الادعاءات ونقف مع أصحاب الحق الأصيل.

- حدثنا عن دور جمعية المؤلفين والملحنيين والناشرين المصرية؟

أولا أنا أتشرف أن أكون رئيسا لجمعية كان أول رئيس لها الفنان الكبير محمد عبدالوهاب، والكثير من القامات الفنية بالطبع، لسنا أصحاب أى مصلحة لأننا عمل تطوعى، ولكننا حراس على حقوق المبدعين، إلى جانب كيان يسعى لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ونحن هنا للدفاع عن حقوق ورثة أعضاء الجمعية.

- هل تم التواصل من قبل الجمعية مع تلك الشركة التى تدعى امتلاكها للتراث على حد وصفك؟

نحن نسعى للتصدى لأى ادعاء ليس من دورنا سوى حفظ الحقوق، نزلنا بيانا ولم نقصد شركة بعينها، ولكن لفتنا النظر أنه يجب أن يتم الاستئذان لاستخدام التراث الغنائى، وكل يوم نتفاجأ بحفل دون رجوع الحقوق إلى أصحابها، لترد الشركة ببيان ولذلك قمنا بالرد من خلال حضور السادة الصحفيين وهم ضمير الأمة لنقل كل الوقائع أمام عيونكم فى المؤتمر الصحفى.

_ وماذا عن إقامة حفلات تراثية بأغانى السيدة أم كلثوم فى الدول العربية خاصة السعودية والإمارات والكويت؟

هى دول تملك الاحترام فى التعاملات والاحترافية، وتعرف قيمة الملكية الفكرية، ونتعامل معها بمنتهى التعاون، لأنها تملك قامات واعية ومثقفه وتدرك قيمة واحترام التراث الفنى، مصر تملك أهم وأكبر مصنف فنى فى العالم، نحن نمتلك أكثر من 170 ألف مصنف غنائى داخل الجمعية.

- وما الخطوات المنتظرة فى هذا الملف الشائك؟

لا نلتفت لشىء سوى عودة الحقوق إلى أصحابها، والموضوع لا يخص التراث الفنى لأم كلثوم فقط، ولكننا ننظر إلى التراث الفنى بشكل عام، والملكية الفكرية بشكلها القانونى الضامن للحقوق.

- وماذا تتوقع من الشركة كطرف ثان فى النزاع مع الجمعية؟

أنا لا أتوقع، ومن حق الشركة أن تسعى لإثبات وجهة نظرها طبقا لرؤيتها، فكل طرف يسعي لذلك طالما فى السياق المحترم دون تجاوزات، ونحن فى حديثنا نتطرق إلى الشركة ككيان اعتبارى ولا نقترب من صاحب الشركة.

دراما رمضان

- تقدم عملا فنيا فى السباق الرمضانى المقبل مع الفنان القدير يحيى الفخراني.. حدثنا عن التجربة.

المسلسل هو «عتبات البهجة»، عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وأنا الإشراف على الكتابة، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكفاية "أن يكون فى الـ Cv بتاعى أستاذ يحيي الفخراني، مع المخرج الكبير الأستاذ مجدى أبوعميرة.

- وماذا عن القصة وتصنيف المسلسل؟

القصة تحمل الكثير من الرسائل الخاصة بطبيعة الشعب المصرى، نحن دائماً ما نبحث طوال الوقت عن مسارات السعادة، ونقف دائماً على عتبات البهجة بكل التفاصيل التى تحقق لنا السعادة، إلى جانب الكثير من البعد الفلسفى الذى يقدمه المسلسل.

- تقدم المسلسل بعدد حلقات ١٥ هل سيكون النهج الخاص بك خلال الفترة المقبلة خاصةً مع ظهور الأعمال ذات الحلقات المحدودة بدراما المنصات؟

لا يحكمنى مبدأ ثابت فى تقديم العمل الفنى على مستوى عدد الحلقات، فأنا لا أضع قانونا مطلقا ولا العمل الفنى يخضع لقالب موحد مبنى على قرار، كل عمل فنى طبقاً لأحداثه، على سبيل المثال «حارة اليهود» يحتمل ٦٠ حلقة، وهناك أعمال تليق أن تخرج ٣٠ حلقة، والأمر كله يعود للقالب الدرامى للأحداث فقط، وهى المعيار الأهم لخروج العمل بما هو عليه.

السينما

-ماذا عن الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية؟

انتهيت من كتابة الفيلم بشكل كامل، والآن فى مرحلة جلسات العمل والتحضيرات، وأعقد الجلسات مع الفنان محمد هنيدى للوقوف على كل شىء وللتنسيق فى كل ما هو خاص بالعمل لتقديمه بالشكل الذى يليق، خاصةً أنه فيلم أيقونى على مدار السينما المصرية والعربية، ولا بد أن يقدم الجزء الثاني منه بالشكل الذى يليق.

القضية الفلسطينية

-قدمت الأغانى والأعمال الفنية التى تدعم القضية الفلسطينية.. لماذا لم تكتب أغنية خاصة بالأحداث الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على غزة؟

أنا ككاتب وشاعر قدم الكثير من الأعمال الفنية للقضية الفلسطينية، وهى تشغلنى طوال الوقت وأتحرك بضمير فنى أن أسلط الضوء لنشر الوعى عنها، وأن أعكس الواقع الذى يعانيه أشقاؤنا هناك، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية سواء كانت أوبريت أو أغانى، أو أعمالا سينمائية قدمت القضية بشكل الواقع الملموس والحقيقى، على سبيل المثال أوبريت الحلم العربى، والقدس هترجعلنا، وأفلام تناقش القضية على سبيل المثال أصحاب ولا بيزنس، وهو يجسد أن البطل الحقيقى هو الشاب الفلسطيني الفدائي، وهناك الكثير من الأجيال الحديثة، عرفوا الكثير عن القضية الفلسطينية من خلال تلك الأعمال.

- هل تؤيد توقف النشاط الفنى تضامناً مع فلسطين؟

توقف النشاط الفنى ليس حلا للقضية ولن يخدمها، بل إن ما يخدم القضية بشكل حقيقي هو التفاعل معها فنياً، إلى جانب الاستفادة من المقابل المادي لدعم القضية بشكل فعال أكثر، وكنت من فترة أطلقت دعوة لإحياء ليلة فى الأوبرا بالأغاني عن فلسطين والتبرع بالعائد المادى لأهلنا فى غزة.

الفن والرياضة

- وماذا عن نادى الزمالك ولماذا لم تخض الانتخابات على رئاسة النادى كما أعلنت من قبل؟

لأنى وجدت من هم أجدر منى بخوض الانتخابات، والأهم والأبقى هو نادى الزمالك ومصلحة الفريق، إلى جانب أنهم أكثر دراية بخبايا الفريق وإدارة النادى، وأنا أدعم من يقود السفينة بنجاح.