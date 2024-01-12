محمود يوسف: طرحت أغنيتي منذ 10 سنوات وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد سرقتها بـ"الإسكندراني"

أكد المطرب محمود يوسف أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث من سرقة لأغنيته "أنا الفيلم اللي مات بطله"، وفقا له، والتي غناها المطرب محمد شاهين لفيلم “الإسكندراني” الذي يعرض حاليا بالسينمات.

وأشار محمود في تصريح ل"البوابة نيوز" أنه طرح الأغنية منذ ١٠ سنوات وقدمها في عدد من اللقاءات التليفزيونية.

وتابع محمود:" واضح بشكل كبير أن فكرة الأغنية تم سرقتها بالكلمات بعد أن سمعها فريق العمل لتخرج وكأنها جديدة ويغنيها الفنان محمد شاهين لفيلم "الإسكندراني".





يذكر أن أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" لفيلم “الإسكندراني” بصوت محمد شاهين كتبها رامي جمال ولحنها عصام كاريكا.

بينما أغنية المطرب محمود يوسف كتبها الشاعر محمد إبراهيم ولحنها محمود لنفسه.



فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

