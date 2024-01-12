مفاجأة.. اتهام صناع أغنية فيلم "الإسكندراني" بالسرقة

عبر المطرب محمود يوسف عن غضبه مما أطلق عليه سرقة لأغنيته، حيث غنى الفنان محمد شاهين لفيلم "الإسكندراني" الذي يعرض بالسينمات حاليا أغنية بعنوان "أنا الفيلم اللي مات بطله" كتبها رامي جمال ولحنها عصام كاريكا.

وأكد محمود يوسف أنه قدم نفس الأغنية وطرحها منذ 10 سنوات بنفس الكلمات، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأغنية الدعائية لفيلم الاسكندراني أنا مغنيها وملحنها من 10 سنين - الفكرة والكلام متاخد بالنص، الأغنية دي من أهم الاغاني الي عملتها، غنيتها في لقاءات تلفزيونيه كتير مش عارف المفروض اكلم مين او حقي فيها اخده ازاي، الأغنية بتاعتي واتسمعت من أفراد العمل المسروق واتنحتت مره تانية وتم إصدارها دعايا للفيلم كلمات محمد ابراهيم وغنائي ولحني".



فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

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