زينة بعد عرض "الإسكندراني" بالسعودية: "شعب راقي ومضياف"

وجهت الفنانة زينة بطلة فيلم "الإسكندرانى"، رسالة إلى الشعب السعودى، وذلك بعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائى بالمملكة العربية السعودية أمس.

وأبدت زينة إعجابها بالشعب السعودى وإستقباله لأبطال العمل، وأشادت باليوم والتنظيم الخاص بعرض الفيلم.

وكتبت زينة منشور على صفحتها الشخصية على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وقالت "عمرى ما فكرت قبل ما أتكلم، وبتفاجئ زيي زي الناس".

وتابعت "بس الأحلى إنى بطلت أتكلم أصلا، العرض إمبارح كان هايل الحمدلله، واستقبال الجمهور السعودى لينا كان مفرح، شعب محب ومضياف وراقي، بشكركم من كل قلبي".

تم طرح فيلم الإسكندرانى بدور العرض السينمائى بمصر خلال الفترة الماضية، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ طرحة وحتى الآن، وينافس بشراسة على تصدر إيرادات الموسم السينمائى مع فيلم "أبو نسب"، وتم طرح الفيلم بسينمات الدول العربية تباعًا خلال الفترة الماضية.

والفيلم بطولة أحمد العوضى، زينة، بيومى فؤاد، محمود حافظ، حسين فهمى، رحاب الجمل، تأليف أسامة أنور عكاشة والإخراج خالد يوسف.

ويذكر أن الفنانة زينة شاركت فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مى كساب، منه فضالي، عصام السقا، طارق النهرى، والإخراج محمد سامى.

IMG_20240112_155607