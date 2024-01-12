حبس قاتل والدته في السويس وعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات

قررت جهات التحقيق في السويس حبس عاطل 4 أيام على ذمة القضية المتهم فيها بقتل والدته طعنا بالسكين بمدينة بورتوفيق.

كما قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان السيدة المتوفية، وعرض المتهم على الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة وأنواعها.

وكان اللواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس تلقى بلاغا من مأمور قسم السويس يفيد مصرع السيدة "م. ث" على يد ابنها " م. ع" داخل مسكنهم في مدينة بورتوفيق.

وعلى الفور وجه اللواء سامح درويش مدير إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم، وانتقلت قوة من مباحث السويس بقيادة الرائد مصطفى سلطان رئيس مباحث القسم وألقت القبض على الابن قبل أن يغادر موقع الجريمة.

وأظهرت التحريات الأمنية ومناقشة والد المتهم زوج المجني عليها، أن الابن المتهم كان يعمل على لنش خاص يمتلكه والده في مجال مخلفات السفن، وكان يتعاطى مواد مخدرة لا سيما الهيروين والشابو، وسبق ودخل المصحة أكثر من المرة للعلاج من آثار السموم إلا أنه كلما خرج عاد وتعاطى الأمر الذي أثر سلبا على قدراته العقلية.

وكشف والد المتهم أن الابن اتصل به وقص عليه ما حدث بعد قتله الأم، إذ أخبره الابن الذي أذهبت المخدرات عقله انه حاول خنق والدته بالحبل وإزهاق روحها وعندما فشل استعان بسكين كانت بحوزته وسدد لها عدة طعنات، بعدما رفضت إعطاءه المال لشراء المخدرات.