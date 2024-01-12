البنك الأفريقي للتنمية: قدمنا أكثر من 677 مليون دولار تمويلات لمصر

الجمعة 12/يناير/2024 - 02:29 م

كشف مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أنه قدم تمويلات لمصر خلال عام 2023 بما يزيد قليلًا عن 677 مليون دولار، موضحة أن ذلك شمل ما يقرب من 134 مليون دولار لتمويل سلسلة من الإصلاحات العامة التي تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتسريع تنويع الاقتصاد.



وأشار البنك الأفريقي للتنمية إلى أن هذه العمليات ستساعد على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية وتشجيع القطاعات الإنتاجية الرئيسية وتنويع مصادر النمو الأخضر في مصر.

جاء ذلك في بيان استعرضت خلاله مجموعة البنك الأفريقي للتنمية سلسلة من العمليات الرئيسية مولتها في شمال أفريقيا بقيمة إجمالية تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وقال محمد العزيزي، المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الأفريقي للتنمية “في سياق من عدم اليقين وتميزه بالعديد من الأزمات، كان عام 2023 استثنائيا من عدة جوانب. لقد تمكنا من إطلاق عمليات رائدة تعمل على تعزيز المرونة في مواجهة الأزمات وتشجيع النمو المشترك. ونحن فخورون بالمساعدة في تحسين الحياة اليومية لملايين سكان شمال أفريقيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن العمليات المتعددة الجنسيات لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في شمال أفريقيا بلغت ما يقرب من 450 مليون دولار أمريكي.