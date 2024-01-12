إنفوجرافيك| حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٧٧، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٥ وحتى ١١ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وبخاصة الزيارات الميدانية لمتابعة زراعة محصول القمح.

فيما بعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين بالوزارة ببرقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي يجسد أجمل معاني المحبة والإخاء.

وخلال هذا الاسبوع أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد الدولي وشهادة الايزو ISO 9001:2015 للمعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية للعام الثالث على التوالي، كما واصلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، متابعة المحاصيل الاستراتيجية: القمح والفول والبنجر على مستوى المحافظات المختلفة ووجد أن الوضع العام مطمئن ولا توجد إصابات حشرية او فطرية.

بينما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثالث عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يناير ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار: " كلمة من قلب الديوان، كذلك أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فتح الباب لترخيص مشاتل الفراولة، بداية من منتصف مارس وحتى منتصف مايو المقبل.

وواصلت الفرق الإرشادية الريفية التابعة لوزارة الزراعة، الانتشار في معظم محافظات الجمهورية؛ لتقديم النصائح والإرشادات الفنية لمزارعي المحاصيل الشتوية ومربي الثروة الحيوانية؛ ذلك بالتنسيق والتعاون بين مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري وجميع أجهزة الوزارة المعنية، كما وافقت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على إستيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافه إلى 120 ألف رأس عجول للتربيه والتسمين وذلك من مناشئ متعددة، لتلبية الاحتياجات خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

تواصل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي حملاتها التفتيشية على مراكز بيع تقاوي البطاطس؛ لضمان توافرها بالكميات المناسبة، حيث تم استيراد 116 ألف طن بناء على الإفراجات الجمركية الخاصة بالشحنات المستوردة.

وخلال هذا الاسبوع شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية فى الجلسة النقاشية حول "دور المواصفات فى دعم أهداف التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر والتحول الرقمى" والمنظمة بمعرفة هيئة المواصفات والجودة، كما نظم مركز التدريب بالمعمل برنامجا تدريبيا لشباب الباحثين بأقسام المعمل المختلفة، فيما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 5200 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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