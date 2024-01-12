10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار الذهب المحلي اليوم الجمعة، بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع سعر الذهب إلى انهاء التصحيح السلبي يوم أمس ليعكس حركته إلى الصعود.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الجمعة عند المستوى 3220 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3230 جنيها للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 35 جنيها ليغلق عند المستوى 3220 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3185 جنيها للجرام.

ويوم أمس سجل الذهب أدنى مستوى عند 3170 جنيها للجرام لينهي حركة التصحيح السلبي عند هذا المستوى ويعكس حركته إلى الصعود بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد الضربات العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جماعة الحوثي في اليمن.

من جانب آخر قامت عدد من البنوك المصرية بتخفيض حدود البطاقات الائتمانية في التعاملات الدولية لتصل إلى 50 دولارا شهرياً، وهو الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن شح العملة الصعبة لدى البنوك.

بينما تستمر التوقعات بخفض سعر صرف الجنيه الرسمي مقابل الدولار في التزايد، خاصة أن العديد من الأخبار تشير أن صندوق النقد الدولي يطالب بخفض سعر الصرف لتفعيل برنامج إقراض مصر وزيادة قيمة القرض من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.

من جهة أخرى توقعت وكالة بلومبرغ إنتلجنس أن يطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل الدولار، كشرط لاستكمال برنامج الإقراض.

هذا وسجلت العقود الآجلة للجنيه المصري الغير قابلة للتسليم انخفاض إلى 39.7 جنيه مقابل الدولار لأجل 3 أشهر، بينما انخفضت العقود لأجل 12 شهرا إلى 48.9 جنيه للدولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سعر الأونصة العالمية يعود إلى الارتفاع بدعم من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ليزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق العالمية، ليعوض ذلك الخسائر التي سجلها الذهب يوم أمس بسبب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع.

أما عن سعر الذهب المحلي فقد عاد إلى الارتفاع منذ جلسة الأمس متأثراً بأخبار التحرك العسكري للولايات المتحدة وبريطانيا ضد جماعة الحوثي في اليمن، ليستكمل الذهب المحلي الارتفاع مع بداية جلسة اليوم وسط ترقب لحركة الأونصة العالمية لمعرفة مدى تأثير هذه الأحداث عليها، ومدى دعمها للسعر المحلي.

ونجح مستوى الدعم عند 2015 دولارا للأونصة أن ينهي انخفاض سعر الأونصة العالمية يوم أمس، لتسجل أدنى مستوى في شهر عند 2013 دولار للأونصة قبل أن تنعكس حركة السعر لأعلى لتسجل اليوم أعلى مستوى عند 2040 دولارا للأونصة.

الآن يحاول السعر كسر منطقة المقاومة عند 2040 – 2050 دولارا ثم استهداف مستوى المقاومة 2065 دولار ومن بعده المستوى الهام عند 2080 دولارا للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

فقد أنهى التصحيح السلبي يوم أمس عند المستوى 3170 جنيها للجرام عيار 21 ليبدأ من هذا المستوى الارتفاع ويغلق جلسة الأمس عند 3220 جنيها للجرام، واليوم يحاول السعر الاستمرار في الارتفاع مع ترقب لحركة الأونصة العالمية.

بشكل عام كان التذبذب هو المسيطر على حركة الذهب خلال فترة التصحيح التي شهدها، وفي حال استقر السعر على الصعود بشكل واضح يستهدف المستوى 3300 جنيه ثم أعلى مستوى سجله عند 3330 جنيها للجرام.