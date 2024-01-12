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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 1.180 طن لحوم فاسدة داخل مخزن بدون ترخيص بحدائق القبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة صاحب مخزن، مصنعات لحوم كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من اللحوم وبدائلها "وجميعها مجهولة المصدر"، وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبها تغير بالخواص الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، بقصد طرحها بالأسواق، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (1.180) طن لحوم وبدائلها "كفتة، حواوشى، دواجن.

وبمواجهته، أيَّد ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة صاحب مخزن مصنعات لحوم قسم شرطة حدائق القبة غير صالحه للاستخدام الادمي