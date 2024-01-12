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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الناتو: الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين هدفها حماية الملاحة في البحر الأحمر

اليمن
اليمن
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أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة، أن الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت الحوثيين في اليمن تهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر، وحث إيران على "ضبط النفس ومنع تصعيد أذرعها".

وصرح الناطق باسم الناتو، ديلان وايت، بأن "هذه الضربات كانت دفاعية وتستهدف الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم. يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين".

ونفذت القوات الأمريكية البريطانية، فجر الجمعة، 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، و3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة.

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