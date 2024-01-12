طقس مائل للدفء على جنوب سيناء والعظمى 22 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 22 درجة والصغرى 14 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلومترًا على الساعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 9 والعظمى 20.

طابا الصغرى 11 والعظمى 18.

كاترين الصغرى 2 والعظمى 12.

طور سيناء الصغرى 12 والعظمى 20.

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان إلى أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعيةوالسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أنه من متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ متر، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ١٨ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٢ درجة مئوية

شمال الصعيد ١٨ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٢ درجة مئوية