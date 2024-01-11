الثانوية العامة 2024.. حالات قبول العذر القهري قبل أداء الامتحان؟

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتي تنطلق 22 يونيو المقبل.

وتجهز الوزارة حزمة من الاجراءات والتعليمات ما يخص الطلاب والمعلمين، وكذا الاستعدادات الأساسية.

وحول تعليمات وضوابط تقديم أعذار قهرية للطالب قبل أداء الامتحان، “الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة، للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ويتم اثبات هذا العذر القهري ”مرضي أو غيره"، بالمستندات المعتمدة.

وفي حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان، في الدور الثاني، لا يحتسب هذا العام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونا.